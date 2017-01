artikel-ansicht/dg/0/

Ein bisschen Lampenfieber bleibt

Eberswalde (MOZ) Musik verbindet und wirkt oft gemeinschaftsstiftend. Manchmal dient sie auch einem guten Zweck, wie am Freitagabend im Eberswalder Studentenclub. Dort haben die P&F Blues Company, besser bekannt als "Professoren-Band", und die 2016 gegründete Formation Into The Woods musiziert, für die der Auftritt im Club in der Schicklerstraße eine Premiere gewesen ist. Bassmann Jürgen Peters stellt im Übrigen das verbindende Glied zwischen den Gruppen dar, denn er greift für beide in die Saiten.

Zwei Bands, ein Foto: Die P&F Blues Company und Into The Woods nehmen gemeinsam Aufstellung. Jürgen Peters (2. v. r.) übernimmt in beiden Kombos den Bass.



© Matthias Wagner