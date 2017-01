22 000 Euro für die Stadtkasse

artikel-ansicht/dg/0/

Die Zweitwohnungssteuer gilt für alle - ausgenommen sind Jugendliche unter 18 Jahren - die neben ihrer Wohnung noch ein zweites Wohnobjekt besitzen, das "im Prinzip zum Wohnen geeignet ist". Insofern wird sie auch für einen bewohnbaren Bungalow fällig, selbst wenn er im Winterhalbjahr nicht genutzt wird. Der Steuersatz beträgt 13 Prozent der jährlichen Nettokaltmiete.

Im vergangenen Jahr seien 1219 Personen angeschrieben worden, die mit einer Nebenwohnung in Fürstenwalde gemeldet waren, teilte die Stadtverwaltung jetzt mit. 23 meldeten ihre Nebenwohnung in eine Hauptwohnung um, 259 meldeten die Nebenwohnung ab. In 136 Fällen wurden die Daten zur weiteren Recherche an das Bürgerbüro weitergegeben, um eine Klärung im Sinne des Einwohnermelderechts herbeizuführen. In 89 Fällen wurde eine Steuerpflicht im Sinne der Satzung festgestellt. Die Steuereinnahmen, die sich aus daraus ergeben, liegen bei knapp 22 000 Euro.

In diesem Jahr wird die Bestandsaufnahme zur Feststellung einer Zweitwohnung im gesamten Stadtgebiet fortgesetzt, heißt es in der Mitteilung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt, die dafür recherchieren, weisen sich auf Nachfrage aus. "Sollte im Rahmen dieser Bestandsaufnahme festgestellt werden, dass eine Zweitwohnung nicht ordnungsgemäß angemeldet wurde, muss mit einer rückwirkenden Steuerfestsetzung, eventuell mit einem Bußgeld, gerechnet werden", erklärt Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling. Um Unannehmlichkeiten aus dem Weg zu gehen, sollte man sich deshalb unaufgefordert bei der Fachgruppe Steuern melden.

Kontakt: Fachgruppe Steuern, Am Markt 4, Zimmer 245/246. Telefon 03361/557-126/-127, Mail: steuern@fuerstenwalde-spree.de