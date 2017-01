Neuer Bilderzauber ohne Automatik

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow/Diedersdorf (MOZ) Seit Anfang Januar führte Christel Focken in der Seelower Volkshochschule einen ganz besonderen Fotokurs durch. Wie schon im vergangenen Jahr ging es erneut um Fotos ohne Blitz. Bei einem abendlichen Treff mit ihren Lehrgangsteilnehmern am Weinbergsee bei Diedersdorf erklärt die Buchautorin, private Historikerin und Führerin durch unterirdische Festungs- und Bunkeranlagen: "Natürlich kann heute jeder mit einem Handy oder auch einer Kamera ohne besondere Vorkenntnisse einigermaßen brauchbare Nachtaufnahmen anfertigen". Richtig anspruchsvolle Fotos entständen aber nur, wenn Fotofreunde sich einige grundlegende Kenntnisse über Fotografie angeeigneten. Moderne Kameras, so die Fotofachfrau, böten unglaublich viele Möglichkeiten.

Praktische Abschlussprüfung am Diedersdorfer Weinbergsee: Seit Anfang Januar führte Christel Focken (rechts im Bild) in Seelow einen interessanten Fotolehrgang durch. © Cornelia Mikat

Doch meistens nutzten ihre Besitzer nur wenige der vorhandenen Funktionen. An vier Abenden vermittelte sie sechs Interessenten ihr Fachwissen. Am Weinbergsee fand die praktische Abschlussprüfung statt. In der winterlichen Abenddämmerung und bei Nachtaufnahmen sollten die Hobbyfotografen zeigen, was sie bei Christel Focken in den zurückliegenden Unterrichtsstunden lernten.

Zuerst nutzten die Kursteilnehmer eine untergehende glutrote Sonne für anspruchsvolle Gegenlichtaufnahmen. Anschließend richteten sie die Objektive ihrer Fotoapparate auf dunkle Äste eines großen Baumes am Seeufer. Die Kursleiterin demonstrierte nochmals an einer auf einem Stativ befestigten Kamera die Wirkung von manuellen Veränderungen von Blend- und Verschlusszeiteinstellungen auf Fotos. Schnell zeigte sich, dass für gute Foto-Ergebnisse im Dunkeln vor allem ein Stativ, eine effektive Langzeitbelichtung und die Auswahl einer passenden Blende erforderlich sind.

Nach Einbruch der Dunkelheit leuchtete Christel Focken die Äste mit farbigen Lichtstrahlern aus. Vivian Flug, die den Fotolehrgang von einer Freundin zum Geburtstag geschenkt bekam, freute sich, dass sie jetzt mit ihrer Kamera viel individuellere Fotos schießen könne: "Es ist schon toll, auch einmal auf die Automatikeinstellung zu verzichten." Das sah auch Mario Spielmann so. Er legte sich für seine Leidenschaft, den Besuch von Lost Places (Vergessenen Orten), kürzlich ebenfalls eine neue Spiegelreflexkamera zu. Für den gestandenen Fotografen Gunter Pröhl bot der Kurs Gelegenheit zu Kontakten mit anderen Fotofreunden. Alle Teilnehmer hatten, wie sie berichteten, während des Lehrgangs viel Spaß.

Christel Focken bietet ab dem 9. Februar einen weiteren Fotokurs in der Volkshochschule an. Anmeldungen sind bis zum 5. Februar möglich. Hauptgeschäftsstelle Seelow Erich-Weinert-Str. 1315306 Seelow,T el.: 03346 850 6841, Mail: volkshochschule@landkreismol.de