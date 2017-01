Urwald-Techno wummert durch orangene Glut

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) 18 Jahre lang währte der Fluch. So lange ist es her, dass Matthias Balk das letzte Mal auf der Bühne vor einem derart großen Publikum gestanden hat. Damals, in einem Club in Berlin, zählte er 500 Gäste und konnte seinem Instrument, dem Didgeridoo, vor Aufregung einfach keinen Ton entlocken. Am Sonnabendvormittag sind es immerhin knapp 200 Besucher, die zum Auftritt des Duos Xstatic Handcraft bei Guten-Morgen-Eberswalde gekommen sind.