Ein Foto weckt viele Erinnerungen

Als die Senioren in Neutrebbin zu ihre gemütlichen Runde in den Senioren- und Jugendclub kommen, um die Geburtstage des Monats zu feiern, gibt es nur ein Thema: das Hochwasser 1947 und die Erinnerungen, die die Märkische Oderzeitung derzeit in dieser Serien bringt. In einem Teil war ein Foto abgedruckt, das ihnen allen geläufig ist. Es zeigt aber nicht, wie eine Wriezener Zeitzeugin dazu meinte, Altwriezen, sondern den Neutrebbiner Kiebitzwinkel.

Eine, die das ganz genau weiß, ist Gerlinde Heidenreich. Sie kann den anderen auch ganz genau erzählen, wie die Familien hießen, die damals in dem Doppelhaus am Ortsende gewohnt haben. Zwar war sie selbst 1947 noch nicht auf der Welt. Aber ihre Mutter Elfriede Däniger hatte es ihr oft erzählt. Da ist auf dem Foto zum Beispiel die Leiter zu sehen, die am oberen Giebelfester lehnt. "Darüber ist meine Mutter aus dem Haus gekommen. Sie war völlig überrascht, als das Wasser am 23. März 1947 Neutrebbin erreichte", erzählt sie. "Sie wusste nicht, dass es so schnell sein würde. Mit Kähnen, die unter anderem auch aus dem Spreewald zur Hilfe geholt worden waren, wurde auch Elfriede Däniger aus dem Oderbruch evakuiert. "Sie kam nach Finow. Dort gab es eine Großküche, in der die evakuierten Menschen mit Essen versorgt wurden", weiß Gerlinde Heidenreich aus den Erzählungen. Sie selbst ist 1951 geboren und hatte bis 1957 selbst noch in der Wohnung gelebt, in die ihre Mutter nach dem Hochwasser wieder zurückgekehrt war. Aufgewachsen war Elfriede Däniger in Trebow bei Küstrin (Oststernberg). Als mittellose Vertriebene war mit sie mit ihrer Eltern in Neutrebbin angekommen und arbeitete auf dem Flugplatz Neuhardenberg.

Das Haus, das auf dem strittige Foto zu sehen ist, gibt es noch heute. Es ist zwar hübsch verputzt, hat neue Fenster bekommen. Aber es ist leicht wiederzuerkennen. Wie damals leben wieder einige Mietparteien in den kleinen Wohnungen. Eigentümer ist die WBG der Gemeinden von Barnim-Oderbruch.

Der Zufall will es, dass auch Marianne Bock, die Ortschronistin von Neutrebbin, in einer der Wohnungen lebt. "Ich freue mich über das große Interesse der älteren Neutrebbiner an dem Thema. Es war ja wirklich eine große Katstrophe für das Dorf", sagt die gebürtige Groß Neuendorferin. "Wir suchen dringend nach Fotodokumenten und Zeitzeugenberichten, um ein wirklich detailliertes Bild davon zu bekommen." Eine Idee wäre zum Beispiel, zu Kaffeenachmittagen speziell zu diesem Thema einzuladen, um die Erzählungen in Ruhe dokumentieren zu können.

In Neutrebbin und auf den umliegen Ausbauten waren ab dem 23. März 1947 rund 2200 Menschen vom Wasser umschlossen. In kurzer Zeit stieg der Pegel je nach Lage von einem bis zu drei Meter über dem Erdboden. Sehr schnell hatte es Trinkwassermangel gegenen, heißt es in dem 2001 von Werner Michalsky herausgegebenen Chronikbändchen. Viele Leute saßen auf den Dächern und Dachböden. Feuerwehren, auch aus Tegel-Ort, Kommandos der Volkspolizei und Soldaten der Roten Armee kamen zu Hilfe

Die Schäden waren unermesslich. An den Fachwerkhäusern war die Ausfachung ausgespült, die bewegliche Habe weggeschwemmt, das Vieh ersoffen. Straßen, Brücken, Gleisanlagen unterspült. Höfe und Gärten überschwemmt.

Haben auch Sie Erlebnisse an das Hochwasser 1947? Dann schreiben Sie und oder rufen Sie an. Wir kommen gern und schreiben Ihre Geschichte auf, Tel. 03346 472, E-mail: seelow-red@moz.de