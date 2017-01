Muntere Schlafmützen und tanzende Braunbären

artikel-ansicht/dg/0/

Briescht/Klein Schauen (MOZ) Die Brieschter, so heißt es, haben die längste Dorfstraße der Gemeinde Tauche. Das allerdings ficht sie nicht an. Es wird wie immer seit mindestens 50 Jahren gezampert. Am Sonnabend war es wieder soweit, dass sich alle Faschingsbegeisterten 9 Uhr in der Gaststätte "Zur Spree" an der Zugbrücke versammelten und ein harter Kern bis kurz vor 17 Uhr durchhielt.

Zunehmend sind das überwiegend junge Leute, wobei sich auch über Sechzigjährige nicht lumpen lassen, stramm mitzulaufen und vergnügt nach der Musik der Gaudi Buam aus Glienicke zu tanzen. "Und wer nicht laufen kann, der wird geschoben", lachte Evelyn von der Brieschter Fastnachtsgesellschaft, welche wie immer alles organisiert hat. Mit dem Schieben meinte sie den Nachwuchs in den Kinderwagen. Der Verkleidungstrend lag in diesem Jahr bei Figuren aus Filmen und Smartphonespielen. So waren Minions dabei und Pokemons. Eines der originellsten Kostüme hatte Brigitte als Pompom gewählt, und Juli und Carolin fielen als Einhörner auf.Zum Mittag gab es eine Pause mit Erbsensuppe und Kesselgulasch bei der Familie Doktorczyk. Am Abend führte die Fastnachtsgesellschaft einen Sketch zum Thema Schwangerschaft auf und tanzte unter Schwarzlicht.

In dem kleinen Gemeindehaus von Klein Schauen, in dem am Abend die Faschingsfeier stattfand, hängt ein altes Zamperfoto mit den Großeltern von einigen, die am Sonnabend bettelnd durch den 160-Einwohner-Ort zogen. Andreas Batke gehört zu denen, die am Rande der Ortsbeiratssitzungen Helfer für das Fest um sich scharen. Auch die Klein Schauener freuen sich über zunehmende Verjüngung des Zamperzuges, nachdem lange Zeit die Kinder fehlten. Dieses Mal waren rund zehn dabei. Die Kostüme präsentierten sich bunt gemischt: Am auffälligsten kamen Nicole und Oliver als dicke, gelbe Smileys daher. Ganz in Weiß tanzten ein Engel, ein Schneemann und eine durchaus ausgeschlafene Schlafmütze nach der Musik des Bla-Mu-Echos aus Wendisch-Rietz.

Auch in anderen Orten fanden am Wochenende Fastnachtsveranstaltungen statt. Gezampert wurde in Jamlitz und im oberen Teil von Lindenberg. Die Lindenberger werden am 25. Februar erneut auf die Piste gehen - dann im unteren Teil des Ortes. Die Friedländer führten am Freitag einen Preismaskenball durch und feierten am Sonnabend unter dem Motto "Traumschiff".