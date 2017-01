Aufruf zum Warnstreik

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Beschäftigte der Potsdamer Hochschulen, der Landesverwaltung und der Stiftung Schlösser und Gärten sind heute zu einem Warnstreik aufgerufen. Wie die Dienstleistungsgesellschaft ver.di am Sonntag mitteilte, wolle man damit unmittelbar vor den 14 Uhr beginnenden Verhandlungen mit der Arbeitgeberseite die Forderungen nach höherer Besoldung untermauern. Die Gewerkschaften fordern in der Tarifrunde laut ver.di ein Gesamtvolumen von sechs Prozent. In Berlin und Brandenburg seien etwa 200 000 Beschäftigte von den Tarifergebnissen betroffen.