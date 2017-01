Mutter Wolfen trifft Fischer Hans

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Der Heimatverein hatte als Auftakt des diesjährigen Programms den "Treff mit Mutter Wolfen" im Januar mit der jährlichen Veranstaltung zur ersten urkundlichen Erwähnung Erkners zusammengelegt. Am Sonnabend gab es im Kuhstall des Heimatmuseums eine Premiere. Ursula Köhler als Mutter Wolfen, Dietmar Guß als Fischer Hans und Gabriele Borens als seine Frau erinnerten vor 30 Gästen das erste Mal gemeinsam in historischen Kostümen daran, dass Marie, die Tochter von Fischer Hans 1579 in das Kirchenbuch von Rüdersdorf eingetragen und damit die Existenz von Erkner schriftlich belegt wurde.

Seit 2012 steht aus diesem Anlass jedes Jahr ein anderes Thema aus der Geschichte im Mittelpunkt: Wie haben die Menschen damals gelebt, was haben sie gegessen, was haben sie geglaubt? Dass die drei Personen aus der Erkneraner Historie zusammenkommen, wäre in der Realität jedoch nicht möglich gewesen, ist Mutter Wolfen doch eine Figur aus dem Roman "Biberpelz" von Gerhart Hauptmann, die zudem erst rund 300 Jahre später ihren Auftritt hatte.

"Zeitmäßig passt das nicht", sagte der Vereinsvorsitzende Joachim Schulze vor Beginn der Veranstaltung, "aber ich lasse mich überraschen". Schließlich macht die Fantasie vieles möglich. Und so kam diesmal Mutter Wolfen die Aufgabe zu, dem Fischer Hans und seiner Frau in einem gespielten Dialog, den der Gymnasiallehrer Andreas Stoye-Balk geschrieben hatte, viele Fragen über das damalige Leben zu stellen.

Die Zuhörer erfuhren, dass die Vorfahren von Fischer Hans ebenfalls Fischer waren, dass sich Kurfürst Joachim II in Rüdersdorf ein Jagdschloss hatte bauen lassen und dass die Reformation nicht nur den Glauben, sondern den Alltag bis hin zur Sprache verändert hat. "Wenn ich nur an diese ganzen neuen Wörter denke", seufzte Fischer Hans. "Das ist immer wieder überraschend, was da in der Bibel von dem Herrn Luther so alles drin steht". Begriffe wie Lückenbüßer, Machtwort oder Feuereifer gehören bis heute zu unserem Wortschatz.

Mit Applaus honorierte das Publikum das lehrreiche Dreiertreffen. "Das war eine gute Idee", sagte der Historiker Frank Retzlaffchen.