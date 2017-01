Fotokurs der VHS

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Wer bessere Fotos schießen will, muss die Grundlagen der Fotografie kennen. Der Fotokurs an der Volkshochschule Brandenburg kann helfen. Zehn Kursabende lang wird erklärt und ausprobiert - egal ob analog (mit Film) oder digital, ob farbig oder schwarzweiß, für Jung oder Alt. Los geht es am Mittwoch, 8. Februar, 18 bis 19.30 Uhr in der VHS (www.vhs-brandenburg.de) am Wredowplatz 1. Anmeldung: 03381/250446.