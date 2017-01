Kunst und Krempel

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Ob Rosenthaler Porzellan, handbesticktes Aussteuerleinen, Eine-Million-Mark-Inflationsgeldscheine, Biedermeier-Kommode, historische Postkarten oder 50 Jahre alte Mosaikhefte der Digedags... die große Antik-und Trödelmesse, die seit vielen Jahren schon traditionell im Januar nach Angermünde kommt, war am vergangenen Wochenende wieder eine Fundgrube für Sammler und Liebhaber. In der Mehrzweckhalle am Einstein-Gymnasium hatten Händler aus ganz Deutschland ihre Raritäten und Antiquitäten ausgebreitet. Am Sonnabend und Sonntag strömten Besucher aus der ganzen Region in die Halle, die einen gezielt auf der Suche nach Schnäppchen mit dem Patina der Geschichte, die anderen, um ihre Sammlungen zu vervollständigen, manche nur zum neugierigen Schauen und Staunen und einige brachten eigene Erb- oder Fundstücke von Dachböden oder Trödelmärkten mit, die sie von Fachleuten kostenlos bewerten oder zum Verkauf anbieten konnten. In diesem Jahr stand sogar ein Möbelrestaurator sachkundig Rede und Antwort und beriet interessierte Besucher, wie man alte Möbel wieder stilvoll herrichten kann.