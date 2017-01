Ein Seitenblick auf die Weltpolitik

artikel-ansicht/dg/0/

Werneuchen (MOZ) Zum Neujahrsempfang hatten die Stadt Werneuchen, die Wohnungsbaugesellschaft sowie die Stadtwerke am Freitagabend mehr als 200 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in das Jugend-, Sport- und Freizeitzentrum eingeladen.

Alle zwölf Monate derselbe Anlass, die vertrauten Menschen, eine Bilanz der Arbeit und ein Ausblick in die Zukunft. Alles normal und selbstverständlich? Nein, meint jedenfalls Bürgermeister Burkhard Horn und schlug deshalb in seiner Rede den großen Bogen zur Weltpolitik. Vor unserer Haustür gebe es Kriege, Mord, Hunger und Elend. Fast ohnmächtig schaue man zu oder versuche ebenfalls mit kriegerischen Mitteln dem beizukommen. "Die Menschen können nicht mehr davon abgehalten werden, dorthin zu gehen, wo sie glauben, ihr Glück zu machen", sagte der Linken-Politiker. Die Erde gehöre nicht mehr nur dem Stärkeren, sie gehöre allen Menschen. "Das wird unser aller Leben langfristig beeinflussen und verändern".

Horn verurteilte den feigen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. "Dort waren Menschenleben zu beklagen, neuer Hass entsteht. Es liegt auch an uns, ob sich die Spirale der Gewalt weiterdreht", so der Werneuchener Bürgermeister.

In seiner Bilanz sprach Horn anschließend von einem "sehr guten Jahr 2016". Mit rund 2,5 Millionen Euro habe man so viel investieren können wie schon lange nicht mehr. Dies sei vor allem auf die langsam, aber stetig wachsenden Einnahmen bei den Gewerbesteuern zurückzuführen. Darüber hinaus habe die Stadt verhältnismäßig viele Fördermittel erhalten. Als Beispiele nannte der Verwaltungschef das Dorfgemeinschaftshaus in Schönfeld, den Radweg zwischen Werneuchen und Hirschfelde sowie den Gutspark in Tiefensee.

In diesem Jahr, blickte Horn voraus, werde die Kommune rund 1,5 Millionen Euro investieren. Auf dem Programm stehen unter anderem die Schaffung von weiteren Klassenräumen in der Grundschule, der Bau der Goethestraße und das Projekt "Multifunktionsgebäude mit Mehrgenerationenansatz".

Abschließend dankte der Bürgermeister allen, "die uns an den verschiedensten Stellen mit Rat, Tat und nicht zu verkennen, auch mit Geld bei der Verwirklichung unserer Vorhaben hilfreich zur Seite stehen".

Landrat Bodo Ihrke ging in seiner kurzen Rede vor allem auf die Kreisgebietsreform ein. "Der Barnim braucht sie nicht, wir akzeptieren sie aber", so der SPD-Politiker. Die geplante Umsetzung bezeichnete er jedoch als "enttäuschend". Dort müsse noch "kräftig nachgearbeitet werden". Eine Reform mache nur Sinn, wenn auch Landesaufgaben an die Kreise abgegeben werden, betonte der Barnimer Landrat vor den Gästen.

Mit einem Geschenk wurde die Arbeit des früheren Feuerwehr-Jugendwartes Dieter Braun gewürdigt. Diese sei beispielhaft für nachfolgende Generationen gewesen, sagte Bürgermeister Horn.

Als verlässliche Partner und Unterstützer vieler Projekte dankte die Stadt Werneuchen: Yvonne Koppe (Sparkasse Barnim,Werneuchen), Siglinde Stöllger (Regionalpark Barnimer Feldmark) und Karl Lehmann (Atelier Lehmann).

Blumen gab es ferner für Ronald Schulz (Destillerie Krummensee), Barbara Thäter (Seehof Krummensee), Fred Engelke (Förderverein Dorfkirche zu Löhme) sowie Nancy Franke (Sonnenhof Werneuchen). Sie alle sind langjährige Sponsoren des Wandkalenders der Stadt Werneuchen.

Nach den Reden und Auszeichnungen griffen die Gäste am Buffet - diesmal vorbereitet vom "Steakhaus am Stadtpark" aus Bernau - zu. Bei Bier, Kassler und Sauerkraut sowie kleinen Happen wurden die einen oder anderen Ideen besprochen.

Für die musikalische Umrahmung des Empfangs hatten Mädchen und Jungen der Grundschule im Rosenpark sowie Mitglieder des "Brandenburgischen Konzertorchesters" gesorgt.