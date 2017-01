Kunst, Kultur und wilde Feten

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Noch Geheimtipp oder schon alltägliche Normalität? Der Kunsthof am Fürstenberger Lindenplatz kann aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden - aber einen Besuch ist er allemal Wert.

"Und so soll es auch 2017 sein", sagt Inhaber Wolfram Philipp. Noch etwas provisorisch sind die Termine notiert, die dann ab Mitte Februar auch auf dem druckfrischen Flyer stehen sollen, der dann für alle zum Mitnehmen bereit liegt. Traditionell ist das Jahresprogramm ein bunter Mix aus Musik von Pop über Schlager bis Folk und Country mit Stars wie Gabi Rückert, Ulla Meinecke und vielen anderen. Konzerte übrigens, die tatsächlich zu den Geheimtipps in der Szene gehören, weil schon das Ambiente und die Atmosphäre eine ganz besondere sind.

Talks mit Sportgrößen, wie dem gebürtigen Stalinstädter Udo Beyer, Biathlet und Sportmoderator Sven Fischer, den Fußballnationalspielern Dieter Eckstein (BRD) und Henning Frenzel (DDR) runden die Angebote ab, die bis zur Weihnachtsgala reichen.

Das sind schon gewichtige Gründe, um vorbeizuschauen. Der erste Talk-Abend mit Kugelstoßer Udo Beyer findet bereits am 4. März statt. Und auch außerhalb dieser Veranstaltungen lädt das Haus zum Verweilen ein. Neben touristischen Informationen in enger Zusammenarbeit mit der Tourismusinformation Neuzelle lässt es sich bei einer Tasse Kaffee, bei einem frischen Kuchen oder einem kleinen Imbiss trefflich verweilen und die Räume mit Kunstgewerbe und Erzeugnissen regionaler Akteure und Produzenten inspizieren. So manches Kleinod und besondere Geschenk hat hier schon den Besitzer gewechselt.

Neben all diesen Dingen geht es aber auch sehr ortsnah zu. Neben Büchern über Fürstenberg von Sabine Gäbel, die vor allem an der Geschichte der ehemaligen Glashütte forscht, ist natürlich auch die Bürgervereinigung Fürstenberg/Oder mit von der Partie. Hier sind nicht nur die erschienenen Publikationen erwähnenswert sondern auch die "Fürstenberger Notgroschen", Silberlinge mit Motiven des Oderstädtchens und als neueste Kreation die Kühlschrankmagnete mit Fotomotiven von Kietz und Kanalbrücke. Außerdem gibt es verschiedene Teesorten,und eine Bilderverkaufsausstellung.

Für Feiern aller Art stehen 50, in der wärmeren Jahreszeit mit der Hofbestuhlung 80 Plätze zur Verfügung. Geöffnet ist zur Zeit dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr, ab Mai auch montags.