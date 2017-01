Tierische Erfolgsstory

artikel-ansicht/dg/0/

"Tierärztin zu werden, war schon immer mein Berufswunsch", erinnert sich Dr. Karla Dehmelt (55). Die Großeltern hatten viele Tiere und da fiel ihr der Zugang nicht schwer. Die große Liebe galt seit jeher den Pferden. Schon als Kind sei sie geritten, weiß die heutige Hobbypferdezüchterin zu berichten. Acht Friesenpferde finden zurzeit auf ihrem Hof in Tuchen eine Heimat. "Pferde sind charmant und ehrlich", schwärmt die Züchterin. Man müsse ihnen nur in die Augen sehen.

Ihr Bestreben galt daher alsbald einem sehr guten Abitur, denn auch in den Zeiten der ehemaligen DDR war eine hervorragende Schulabschlussnote unbedingte Voraussetzung für einen Studienplatz in der Fachrichtung Veterinärmedizin. Studiert hat die in der Nähe von Templin aufgewachsene Tiermedizinerin dann in Berlin.

Durch die damals übliche Studienlenkung musste Karla Dehmelt nach dem Studium zunächst eine Stelle am Eberswalder Institut für Tierhygiene antreten und traf dort auf Dr. Ehrenreich Lemke, der seinerzeit ihr Vorgesetzter war. Durch die Wende und die kurz darauf folgende Auflösung des Institutes sahen sich beide Tiermediziner recht unsanft vor eine grundlegende Entscheidung gestellt.

"Wir beschlossen eine tierärztliche Gemeinschaftspraxis zu gründen", erzählt Ehrenreich Lemke (70). Und so wurde am 3. Februar 1992 mit dem Mischlingsrüden Tobi der erste vierbeinige Patient auf dem Hinterhof der Eisenbahnstraße 90 begrüßt. Die Praxis findet man noch heute an gleicher Stelle. Im Laufe der Zeit hat jedoch die Katze dem Hund die Rolle des Lieblingshaustieres abgerungen. "Katzen sind einfach pflegeleichter", so Karla Dehmelt.

Ganz einfach sei es zu Beginn freilich nicht gewesen, wissen beide Ärzte noch. Besonders an das eigenwirtschaftliche Arbeiten habe man sich erst gewöhnen müssen, geben beide übereinstimmend zu Protokoll.

Letztlich hat aber alles funktioniert. Die ruhige und verständnisvolle Art, mit der beide Mediziner den Tieren und ihren Haltern begegnen, hat über die Jahre zu einem ansehnlichen Patientenstamm geführt. Kompetent zur Seite steht Mitarbeiterin Vivien Thom. Hinzu kommt eine moderne Ausstattung der Praxis mit Ultraschall- und Röntgengeräten, einem eigenen Labor und weitreichenden Operationsmöglichkeiten.

"Für größere Eingriffe haben wir zuverlässige Partner", ergänzt Ehrenreich Lemke. "Aus heutiger Sicht ist das eine absolute Erfolgsstory", resümiert er im Hinblick auf die Entwicklung zufrieden.

Zudem betreuen die Veterinäre seit vielen Jahren den Eberswalder Zoo und den Wildpark Schorfheide. "Das kann manchmal eine Ehrfurcht gebietende Sache sein", beschreibt Karla Dehmelt. "Wenn man die mächtigen Reißzähne eines betäubten Löwen aus der Nähe sieht, bekommt man schon einen gehörigen Respekt", so die passionierte Tierärztin. Dennoch sei der Umgang mit Pferden und Rindern im Praxisalltag meist wesentlich gefährlicher, sagt Ehrenreich Lemke. Diese seien schließlich in der Regel nicht betäubt und mit Hufen oder Hörnern äußerst wehrhaft, wenn es ans Festhalten geht, erläutert er weiter.

Der Doktor gesteht, dass er selbst allerdings am liebsten Bienen möge. Die Organisationsstruktur und der unbedingte Überlebenswille der stachelbewährten Hautflügler faszinieren ihn ungemein, begründet er seine Vorliebe. Deshalb hat Ehrenreich Lemke sich in der Freizeit auch der Imkerei verschrieben.