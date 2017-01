Grenzen setzt nur der Kopf

artikel-ansicht/dg/0/

Im Bastel-Raum: Mario Kuntzag neben einer seiner Maschinen in seinem Arbeitszimmer in der Fürstenwalder Straße. © Robert Iwanetz

Vor kurzem hatte die neueste Entwicklung von Mario Kuntzag, genannt Cubig³, ihre erste Bewährungsprobe. Eine Künstlerin hatte ein großes Landschaftsmodell von Bahra und Umgebung bestellt - einem sächsichen Dorf, inklusive Häuser, Felder und Wälder. 13 Tage am Stück surrte der selbstgebaute 3-D-Drucker, um die dreidimensionale Karte anzufertigen. Zwei Mal am Tag kontrollierte Mario Kuntzag den Fortschritt. Am Ende konnte er guten Gewissens die 90 Zentimeter lange und 60 Zentimeter breite Karte verschicken: "Die Druckqualität war herausragend", erzählt der 30-Jährige.

Das Modell entstand aus einer Vielzahl von einzelnen Plastik-Schichten, die übereinander aufgetragen werden. Das Ausgangsmaterial wird dafür auf über 200 Grad erhitzt und durch eine kleine Düse mit einem Durchmesser von 0,4 Millimeter gedrückt. Dabei werden die einzelnen Fäden zu einer Schmelzschichtung aufgetragen. "Im Prinzip wie bei einer Heißklebepistole", sagt Mario Kuntzag. Die Technik zum 3-D-Druck wurde in den Achtzigerjahren in den USA entwickelt. Neben Kunststoff können mittlerweile auch Materialien wie Keramik, Metall, Gips oder Wachs als Ausgangsstoffe verwendet werden.

Der technikbegeisterte Frankfurter kam vor vier Jahren das erste Mal mit der Technologie in Berührung. Damals kaufte er sich einen Bausatz für ein Einsteigermodell, bei dem er nach und nach sämtliche technischen Schwächen ausmerzte, bis das Gerät seinen Anforderungen entsprach. Anschließend machte er sich daran, ein größeres Modell selbst zu entwickeln. Im September 2014 gründete er dafür seine Firma Print³, die er bislang nebenberuflich betreibt. Seinen Lebensunterhalt verdient er als Gruppenleiter in den Gronenfelder Werkstätten.

An seinem neuen Drucker, dem Cubig³, der in einer Halle in Markendorf steht, fehlt nur noch das Gehäuse. Im Sommer will er ihn auf der Erfurter Fachmesse "Rapid.Tech" das erste Mal öffentlich präsentieren. Der Preis soll zwischen 10000 und 20000 Euro liegen. Eine exakte Kalkulation hat Mario Kuntzag noch nicht erstellt. Er glaubt aber an einen möglichen Erfolg: "In dieser Dimension gibt es nur wenig gute Konkurrenzprodukte. Mit diesem Gerät kann man ganze Stühle oder Waschbecken drucken."

Neben dem geplanten Verkauf der Geräte will er seine Firma vor allem in der Fertigung von Produktaufträgen etablieren. In der Vergangenheit druckte er auf seinen Geräten ein Stoßstangenhorn für einen Oldtimer, dass als Ersatzteil nicht mehr am Markt erhältlich war. Zudem stellt er für einen Autozulieferer aus Kassel Schweißvorrichtungen her. Für andere Kunden druckt er einen Apparat, mit dem man Drehverschlussflaschen mit nur einer Hand öffnen kann. Trotzdem stehe der Einsatz der Technologie in Brandenburg noch ganz am Anfang: "Gerade die Handwerksbetriebe haben sich fast noch gar nicht mit dem Thema befasst", sagt Mario Kuntzag, der auf Veranstaltungen der Handwerkskammer versucht, die Chancen der Technik zu erläutern.

Die Einsatzmöglichkeiten seien extrem vielfältig: So könnten sich Sanitärinstallateure, aber auch Kfz-Mechatroniker zukünftig seltene Ersatzteile einfach selber herstellen. Zahntechniker und Hörakustiker könnten Implantate drucken. "Mit einem guten 3-D-Drucker ist fast alles machbar", sagt Mario Kuntzag, "die Grenzen setzt nur der Kopf."