Sonnenberg (GZ) Das Neujahrsfest der Sonnenberger Feuerwehr ist zu einem Fixpunkt im Terminkalender der Dorfgemeinschaft geworden. Doch am Sonnabend wurde nicht nur das neue Jahr gefeiert. Der Höhepunkt der Veranstaltung war die Schlüsselübergabe für die seit vielen Jahren leerstehende Dorfgaststätte an die Gemeinde.

Denn die Gemeinde hat die Räumlichkeiten samt der Flächen, die dazu gehören, dem bisherigen Eigentümer Axel Kulicke abgekauft. Die Lokalität ist schon lange eine Institution, sah sie viele Besitzer kommen und gehen und wechselte nicht selten ihren Namen. Als "Zur Sonne" wurde sie einst eröffnet. Mit freitragender Decke, einer großen Tanzfläche und einer Bühne mit untergelagertem Keller bot das Lokal den perfekten Ort für durchtanzte Nächte. "Früher wurde dort nicht selten eine kesse Sohle auf das Parkett gelegt, die Älteren unter ihnen werden sich erinnern", so Ralf Wöller (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Sonnenberg, in seiner Ansprache. Anfang der 1970er-Jahre jedoch genügte die Gaststätte nicht mehr den Ansprüchen der DDR-Gastwirtschaftsvorschriften, also musste kurzerhand umdisponiert werden. Danach waren die Räumlichkeiten vor allem für Familienfeiern sehr beliebt. "Ich kann mich noch erinnern, wie wir hier die Hochzeit meiner Schwester gefeiert haben", bestätigte eine Dame aus dem Publikum. Nach der Wende war es still um das Lokal geworden. Gleichzeitig suchte die Gemeinde schon seit Langem nach einem Grundstück, das gemeinsam von Jung und Alt genutzt werden kann, war auf den Grünflächen hinter der Gaststätte lediglich ein "geduldeter Veranstalter". Nun gab es den Zuschlag für die Gemeinde und die Visionen können verwirklicht werden.

Die Planungen für die weitere Nutzung des Platzes stecken noch in den Kinderschuhen. Fest steht, dass die Gaststätte selbst abgerissen wird, das solle bis 2018 passieren, sagte Bürgermeister Ralf Wöller. Anschließend soll ein Treffpunkt für Jung und Alt entstehen. Die Nähe zum Gemeindezentrum ist dabei ein ganz klarer Vorteil für den Standort. Ganz oben auf der Prioritätenliste hierfür steht ein Spielplatz. "Nicht nur die Nachfrage unter den Kindern ist groß, auch deren Eltern und Großeltern wünschen sich sehnlichst einen Platz, auf dem sich ihre Sprösslinge austoben können". Bisher konnte die Gemeinde noch nicht mit einem Spielplatz für die kleinsten Bürger aufwarten, sodass dieses Bauvorhaben ein wahres Novum wäre. Angedacht sind außerdem ein Festplatz, auf dem dann auch in Zukunft beispielsweise das Neujahrsfest der Feuerwehr stattfinden kann, und ein Volleyballfeld. Die Kosten für das Projekt könnten noch nicht genau beziffert werden, "doch mit den Spielgeräten bleiben wir da bestimmt nicht unter 100000 Euro", prognostizierte Ralf Wöller.

Die Feuerwehr selbst blickte auf ihrer eigenen Neujahrsfeier auch mit Freude in das neue Jahr. So soll in diesem Jahr erstmals ein Osterfeuer für die Dorfbewohner angezündet werden.