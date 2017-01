Plantschen und Toben zum Ferienstart

artikel-ansicht/dg/0/

Der etwa sieben Meter lange und fünf Meter breite aufblasbare Spielhund ist die Attraktion beim ersten Familienspieltag des Jahres. Im Hennigsdorfer Stadtbad verwandelt sich das große Schwimmerbecken jeden letzten Sonnabend im Monat in eine nasse Spielwiese - vor allem zur Freude der Kinder. Ohne Aufpreis können Surfbretter oder Poolnudeln ausprobiert werden. Dennoch sind auch Badegäste da, die sich vom Toben und Kreischen nicht stören lassen und ihre Bahnen ziehen. "Die Stammkundschaft weiß Bescheid", sagt Mitarbeiterin Ilka Müller.

Dem zehnjährigen Dominik hat es besonders der große Hund angetan, dessen Rumpf und Gliedmaßen wie riesige sich kreuzende Rohre aussehen. Was von Weitem einfach erscheint, ist in Wirklichkeit gar nicht so leicht. Um das Tier mit grünem Kopf und gelbem Körper zu erklimmen, muss sich Dominik ziemlich anstrengen, aber er schafft es. Zusammen mit Herbert Kiehl, einem Freund der Familie, ist der Zehnjährige aus Falkensee gekommen. Der Ausflug in die Schwimmhalle ist eine Belohnung für den Jungen, denn er hat alle ihm aufgetragenen Arbeiten zu Hause erledigt, erzählt Kiel. Außerdem ist die Hälfte des Schuljahres geschafft. "Wir haben überlegt, was man unternehmen könnte, all zu viel Schnee liegt ja nicht", sagt Herbert Kiehl, der Dominik vom Beckenrand aus Tipps gibt, wie er den Badehund erklimmen kann. "Du musst dranbleiben mit dem Körper, zappeln, Beine hoch und dann mit Schwung." Als er oben ist, strahlt Dominik stolz und stellt sich sogar kurz hin. "Es ist schwierig, da hoch zu kommen, man muss eine gute Technik haben", sagt der Schüler. Wegschwimmen kann der Hund allerdings nicht. Mit Seilen und Saugnäpfen ist er am Boden befestigt. Er wird mit Pressluft aufgepustet und wartet nun wieder in einem Lagerraum bis zum nächsten Familienspieltag am 25. Februar. Dass an diesen Aktionstagen das Bad generell besser besucht sei, kann Müller so nicht sagen. Das hänge von Ferienzeiten oder dem Wetter ab.