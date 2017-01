Wenn Löwen mit Prinzessinnen tanzen

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) In Oranienburg war am Sonnabend ein Löwe los. Und eine Schildkröte, mindestens ein Drache und viele Prinzessinnen nebst Feen. Es war Karneval im Oranienburger Eltern-Kind-Treff. Mittlerweile gehört für viele die Veranstaltung fest in den Terminkalender, wie sich an den 50 Anmeldungen zeigte, die es im Vorfeld gab. Mehr als 100 Eltern waren am Ende mit ihren Kindern da. "Schön ist, dass sich dieses Mal viele Kinder und auch einige Eltern verkleidet haben. Das zeigt, dass sich das Fest hier etabliert hat", sagte Martin Lenarth, Leiter des Zentrums. Zufrieden schaute er aus seinem blauen Drachenkostüm heraus.

Buntes Durcheinander: Beim Kinderkarneval ging es hoch her. Ob Clown, Prinzessin, Indianer oder Gestiefelter Kater - zur Partymusik hatten alle kleinen Gästen Spaß am Tanzen.

Schon seitdem der Eltern-Kind-Treff vor fünf Jahren eröffnet wurde, ist der Karneval dort ein gern gefeiertes Fest. Seit drei Jahren unterstützt auch der Lehnitzer Karneval Klub das Organisationsteam und gibt einige Programmpunkte zum Besten. So wurde am Sonnabend eine Geschichte erzählt, ausgewählte Partymusik ließ die verkleideten Kinder juchzen und tanzen, und die obligatorische Polonaise durch den Raum durfte nicht fehlen. Wilde Schlachten wurden mit Luftballons geschlagen, Mädchen in Glitzerkleidchen tanzten Ringelreihen, und das Büfett war innerhalb kürzester Zeit geplündert. Auch Martina Dorn, die beim Eltern-Kind-Treff arbeitet, amüsierte sich über das bunte Treiben: "So soll das sein! Das macht doch alles Spaß hier."

Gefeiert wird beim Eltern-Kind-Treff mehrmals im Jahr, die nächste Fete ist am 18. März geplant, anlässlich des Welt-Down-Syndrom-Tags. Und im September gibt es eine große Party zum fünften Geburtstag des Familienzentrum. So ausgefallen, wie es am Sonnabend zuging, wird es dann aber wohl nicht werden. Das gibt es eben nur in der fünften Jahreszeit.