Brandenburg (MZV) (eb) Auch in diesem Jahr vergibt die Vicco-von-Bülow-Stiftung wieder das LORIOT-Stipendium an begabte und fleißige MusikschülerInnen. Dabei werden bevorzugt Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien berücksichtigt, die Hartz IV-Bezieher oder Inhaber eines Familienpasses sind, bzw. diejenigen Familien, welche über ein ähnlich geringes Einkommen verfügen und dies nachweisen. Darüber hinaus bittet die Stiftung um den Nachweis, ob Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket beantragt oder bereits in Anspruch genommen wurden.