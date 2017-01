Gefahren unter Einfluss von Alkohol

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg/Seelow (MOZ) Im Bereich der Polizeiinspektion Märkisch-Oderland sind in der Nacht zu Sonnabend bei Kontrollen je zwei Fahrzeugführer unter Einfluss von Alkohol beziehungsweise von Betäubungsmitteln festgestellt worden. Wie die Polizei dazu weiter meldete, ist bei einem 34-jährigen Fahrer in Rehfelde ein Atemalkoholwert von 1,6 Promille gemessen worden.

Im Bereich des Bahnhofs Strausberg war demnach ein 60-Jähriger mit seinem Fahrrad unter Alkoholeinwirkung unterwegs. Die Messung habe einen Atemalkoholwert von 1,8 Promille ergeben.

In Vierlinden (Seelow) wurden ein 33-jähriger und in Strausberg ein 27-jähriger Radfahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln erwischt. Beide waren ohne Licht am Rad aufgefallen. Bei der Kontrolle wurden Portionstüchen Cannabis festgestellt.

In Strausberg verlief Sonntag früh gegen 3.30 Uhr ein Drogentest bei einem 27-jährigen Fahrer positiv. Er durfte nicht weiterfahren, es folgt eine Anzeige.