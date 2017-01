Endspurt zum Crowdfunding-Ziel in Kremmen

artikel-ansicht/dg/0/

Kremmen (OGA) "Dieses Lied habe ich mit 14 Jahren mal gehört, als ich angefangen habe, Musik zu machen." Arno Zillmer steht mit seiner Band auf der Bühne im Theater Tiefste Provinz im Scheunenviertel und plaudert mit seinen Fans. Das Lied, das er gleich spielen wird, sang einst die später in der DDR verbotene Band Renft: "Wer die Rose ehrt". Und es soll eins der Lieder sein, die er für sein neues Album aufnehmen möchte. "Arno Zillmer Ost-West-Rock", der Name steht schon einmal. Ob es aber überhaupt produziert wird, das stand bis Sonnabend nicht fest. Das Geld, um das Album ausreichend bewerben zu können, damit es auch im Radio gespielt wird, fehlte der Band. Also wurde im November eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Das bedeutet, dass viele Menschen auch kleine Geldbeträge spenden können, damit das Projekt finanziert werden kann.

Am Sonnabend fand nun das Konzert zur Crowdfunding-Aktion im Scheunenviertel statt. Der Ort war nicht zufällig gewählt, hat doch Andreas Dalibor, Leiter des Theaters, den Sänger und Musiker von Anfang an unterstützt. "Eigentlich wollten wir ja hier Liedermachern eine Bühne bieten", erklärte Dalibor seine ursprüngliche Idee. Arno Zillmer war einer der Sänger mit selbstgeschriebenen Texten und handgemachter Musik, die diese Möglichkeit nutzten. Neun Jahren ist das her, und seitdem hat sich Zillmer nicht nur in Kremmen eine hartgesottene Fangemeinde erspielt. Zum Konzert kamen zwei Fans aus Glashütte in der Sächsischen Schweiz, die mit dem Verkauf von Fanartikeln wie Schokoladen-CDs und bedruckten T-Shirts die Album-Spendenaktion unterstützten.

Ost-West-Rock: Arno Zillmer will auf dem Album nicht nur eigene Lieder, sondern auch die seiner musikalischen Vorbilder versammeln. Udo Lindenberg, Silly und Karat nennt er da. "Ich möchte zeigen, wer mich musikalisch beeinflusst hat, mich zu dem gemacht hat, der ich heute bin", sagt Zillmer, der jetzt in Berlin lebt. Dass er sich dabei nicht auf Ostrock-Größen beschränken möchte, ist für ihn als Nachwendekind, wie er es ausdrückt, ganz klar.

Am Sonnabend holte Zillmer dann auch Andreas Dalibor auf die Bühne, wo der umjubelt sein Lied "Wenn einer einen Traum hat" präsentierte. Wenn einer einen Traum hat, dann müsse er ihn leben, heißt es darin. Arno Zillmer dankte seinen Fans daraufhin für die bisherige Unterstützung, um seinen Traum von einem neuen Album Wirklichkeit werden zu lassen. 20 000 der erforderlichen 31 000 Euro wurden bereits gesammelt. Noch gut eine Woche läuft die Crowdfunding-Aktion. Doch am Sonnabend ging es nicht mehr ums Geld, sondern nur noch um Musik. Zillmer rockte mit seiner Band auf der Bühne und begeisterte sein Publikum, das ihn selbst nach zwei Stunden nicht gehen lassen wollte.