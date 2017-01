Eisbärenbaby bekommt am Mittwoch seinen Namen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (DPA) Am Mittwoch (1. Februar) will der Berliner Tierpark den Namen für sein rund drei Monate altes Eisbärenbaby bekanntgeben. Am Abend vorher komme eine Jury zusammen und treffe die Entscheidung, teilte eine Tierpark-Sprecherin mit. Für die Einrichtung seien Direktor Andreas Knieriem und Eisbärenkurator Florian Sicks in dem Gremium vertreten, hinzu kommen Leser von "Berliner Zeitung" und "Berliner Kurier" sowie Hörer und Vertreter von Radio Berlin 88,8 und RBB Media.