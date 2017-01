Oranienburger HC: "Für uns ist das dramatisch"

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) "Mein rechter Knöchel ist blau und dick geworden", sagte Nils Müller. Der Linksaußen des Handball-Drittligisten Oranienburger HC saß am Sonntag zu Hause, kühlte seinen Fuß und lagerte ihn hoch. "Ich bin nach außen weggeknickt, und ein Gegenspieler ist aufs Bein draufgefallen. Irgendwas stimmt mit dem Sprunggelenk nicht. Mal schauen, was der Arzt am Montag sagt."