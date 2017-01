artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Genau vier Wochen nach Silvester präsentierte die Operettenbühne Berlin am Sonnabend ihr Neujahrskonzert in der Orangerie.

"Ich möchte wieder einmal die Heimat sehen" singt Sopranistin Manja Neumann-Sabrowski. Das Lied stammt aus Franz Lehárs Operette "Land des Lächelns" aus dem Jahr 1929 und spielt in Wien und Peking. Als Lisa, Tochter des Grafen Ferdinand Lichtenfels, schreitet die Sopranistin mit leidendem Ausdruck über die kleine Bühne. Ihre höchsten Töne sorgen hier und da für ein kurzes Zucken unter den Zuhörern, denn sie spiegeln den Schmerz in der Seele des jungen Mädchens wider. Die tollkühne Lisa ist todunglücklich, denn die Liebe hat ihr mehr Probleme als Glück bereitet.

Bei einem Fest auf dem Familienanwesen in Lichtenfels lernt sie den Prinzen Sou-Chong kennen, verliebt sich und möchte ihm entgegen der Warnungen ihres Vaters nach China folgen, um dort gemeinsam zu leben.

"China und Europa, das ist wie Feuer und Wasser, überleg' es dir gut", zitiert die Leiterin der Bühne, Karin Müller, den Grafen Ferdinand Lichtenfels. Als Moderatorin führt sie durch den Abend und erzählt dabei auch etwas über die Handlung der einzelnen Operetten.

Lisas Entschluss steht jedoch fest, sie reist mit dem Prinzen in seine Heimat, doch das Leben in Peking ist ganz anders, als Lisa es sich vorgestellt hat. Sie wird unfreundlich begrüßt, als Europäerin sei sie besser ein Dienstmädchen als eine Prinzessin, sagen die Chinesen. Außerdem soll Sou-Chong, so wie es die Tradition vorgibt, noch vier weitere Frauen heiraten, was Lisa in tiefe Verzweiflung stürzt und ihre Sehnsucht nach der Heimat noch größer werden lässt.

Pianistin Virginia Ehrhardt hat trotz aller Tragik meist ein kleines Lächeln auf den Lippen, was wohl der Freude am Klavierspielen geschuldet ist. Ihr grün schimmerndes Abendkleid reicht bis zum Boden und lässt gerade einmal ihre Fußspitzen frei, mit denen sie die Pedale am Flügel tritt. Sie begleitet jedes der 22 Lieder, die an diesem Abend vorgetragen werden.

Neben Sopranistin Manja Neumann-Sabrowski treten auch die Tenöre Thomas Andersson und Christoph Schröter auf. Die drei Künstler singen entweder Soli oder in verschiedenen Konstellationen auch als Duett. Bekannte Melodien wie "Mit mir so spät im Tête-à-Tête" oder "Trinke Liebchen, trinke schnell" sind Auszüge aus "Die Fledermaus" von Johann Strauß.

"Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in San Remo auf einer Terrasse, die Sonne scheint, es ist nicht so kalt wie hier", sagt Moderatorin Karin Müller. Das Publikum lässt die Gedanken in die Ferne schweifen. Mit Stücken aus der Operette "Maske in Blau" von Fred Raymond träumen sich die Gäste nach Italien und Argentinien. Besucherin Katalin Franke denkt unterdessen an frühere Wohnzimmerkonzerte. "Einfach nur Klavier und Gesang, ganz ohne technische Verstärkung, das hat so etwas Gemütliches", schwärmt die Oranienburgerin. Dass die hinteren Reihen des Saals freigeblieben sind, trägt sicherlich auch dazu bei. "Trotzdem hatten wir nie ein so großes Wohnzimmer", ergänzt ihr Mann Achim Franke scherzhaft.

Das Paar besucht regelmäßig das Berliner Konzerthaus oder die Philharmonie und ist überrascht, dass sie gar nicht immer so weit fahren müssten.

Mit der ganzen Operette "Land des Lächelns" von Franz Lehár ist die Berliner Operettenbühne am 25. Februar um 17 Uhr zu Gast in der Orangerie.