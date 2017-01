"Kahlische Kraftkreise" für die Optik-Spieler

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow/Manavgat (MOZ) Auch in diesem Jahr versorgt Optik-Kapitän Jerome Leroy die Fans in der havelländischen Heimat mit Informationen aus dem Trainingslager. Die Reise ging in die Türkei, ans Mittelmeer. Genauer gesagt befindet sich das Oberliga-Team in Manavgat (Privinz Antalya). Die Hintour am Donnerstag hat zwar länger gedauert als erwartet. Dafür entschädigte die Anlage. "Tolles Hotel, schöne Zimmer", postete Leroy. Training fand Donnerstagabend nicht mehr statt, nach dem Abendbrot wollten die meisten der Rathenower Akteure nur noch ins Bett.