Der Hahn läutet neue Saison ein

Kremmen (OGA) "Frohes Neues!" Wer diesen Neujahrswunsch Ende Januar hört, verdreht meist genervt die Augen. Damit das Constance Nowak am Wochenende nicht passieren konnte, hatte sie sich vorher etwas Besonderes ausgedacht: Am Sonnabend wurde das chinesische Neujahr gefeiert. In Asien werden im Zwölferzyklus die Jahre nach Tieren benannt, 2017 ist es der Hahn. Also schmückten am Sonnabend diverse Hähne - als Figuren oder Drucke - die Galerie "einfach schön" im Scheunenviertel. Nach längerer Pause wurde diese inklusive einiger Neuerungen wiedereröffnet. Nun gibt es in dieser Scheune nicht nur Kunst und Wein, sondern auch eine Cafébar. Damit geht Nowak auf viele im vorigen Jahr geäußerte Kundenwünsche ein. Zum Wein werde es künftig kulinarische Kleinigkeiten geben, so zum Beispiel Quiche. Andere, die sich in Ruhe die Kunstwerke betrachten wollen, können das künftig auch im Sitzen mit einer Tasse Kaffee oder Tee machen. "Normalerweise ist es in Galerien ja leer, damit nichts von der ausgestellten Kunst ablenkt", sagt Nowak mit einem Lachen. In Kremmen ist es eben anders.