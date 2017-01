Nach Alarmeinsatz: Pulver unbedenklich

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen (MOZ) Nachdem ein Briefumschlag mit einem unbekannten Pulver am Freitag einen Alarmeinsatz in der Nauener Wache der Polizeiinspektion Havelland ausgelöst hatte, ist am Sonntag Entwarnung gegeben worden."Das Pulver ist ungefährlich gewesen", sagte Polizeisprecher Heiko Schmidt, nachdem es im Landeslabor in Frankfurt/Oder untersucht worden war. Die gesperrten Bereiche der Polizeiinspektion Nauen konnten wieder freigegeben werden.