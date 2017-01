artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde/Potsdam (dpa) Die stellvertretende Fraktionschefin der SPD im Landtag, Jutta Lieske, zieht es zurück in die Kommunalpolitik. Sie will bei den Bürgermeisterwahlen im Herbst für ihre Partei in Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) antreten. Die 55-Jährige bestätigte einen Bericht der "Märkischen Oderzeitung" (Montag). "Ich bin vom SPD-Ortsverein gefragt worden. Ich habe mich mit meiner Familie beraten und dann zugesagt", erklärte sie. Noch fehle die offizielle Nominierung. Diese ist jedoch am Dienstagabend geplant, hieß es.