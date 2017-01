Tanzen bei den "Wild Boots"

artikel-ansicht/dg/0/

Müncheberg . Kathleen heißt unsere heutige "Schöne Brandenburgerin". Sie ist 28 Jahre und wohnt in Müncheberg. Sie hat uns ein Foto aus der Zeit der Fußball-EM im vergangenen Jahr geschickt, wo sie natürlich die deutsche Nationalmannschaft anfeuerte, wie man an der Kette sieht. "Ich bin eigentlich kein großartiger Fußball-Fan, aber ich mag das gesellige Zusammensitzen und das Wir-Gefühl." In ihrer Freizeit tanzt sie gern, sowohl zu Feierlichkeiten als auch bei der Line-Dance-Gruppe der "Wild Boots" in Tempelberg.

Sind auch Sie eine "Schöne Brandenburgerin" und wenigstens 18, oder Ihre Frau/Freundin ist es, dann schicken Sie ein Bild (Foto mind. 10x15 oder Datei - ab 500 KB) plus Angaben zur Person (Alter, Beruf, Vorlieben etc.) an die Mailadresse sbb@moz.de oder per Post an den Märkischen Sonntag, "Schöne Brandenburgerin", PF 1955, 15209 Frankfurt (Oder).

Alle abgebildeten Mädchen und Frauen, deren Foto in diesem Jahr veröffentlicht werden, nehmen wieder an der Wahl zur "Schönen Brandenburgerin" Anfang 2017 teil. Den ersten drei Gewinnerinnen winken erneut lukrative Preise. Viel Spaß beim Mitmachen!