Berlin (dpa) Mehr als 45 000 Berliner dürfen nach dem Einreiseverbot von Präsident Donald Trump vorerst nicht in die USA fliegen. Nach Daten des Statistischen Landesamts lebten am 30. Juni 2016 insgesamt 45 764 Menschen aus den sieben betroffenen Ländern in der deutschen Hauptstadt. Dazu kommen Deutsche mit Doppelpass, deren Zahl in der Statistik nicht erfasst wird.