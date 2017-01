Berner Sennenhund Momo spurlos verschwunden

artikel-ansicht/dg/0/

Damme (MOZ) Bei einem Spaziergang am Samstag, 21. Januar, verschwindet der große Berner Sennenhund mit dem Namen Momo im Wäldchen in Nennhausens Ortsteil Damme. Besitzerin Alina Weiß macht sich natürlich sofort auf die Suche. Doch ohne Erfolg. Der Rüde ist spurlos verschwunden.

Kurz darauf durchkämmt Frauchen gemeinsam mit einem halben Dutzend Bekannten sowie ihrem Lebensgefährten die umliegenden Felder, Wiesen, Weiden und Ortschaften. Erst am Abend in der vollständigen Dunkelheit wird die Suche abgebrochen. Auch am Sonntag wird die gemeinschaftliche Suche nach dem besonders bei Kindern beliebten zweijährigen Momo fortgesetzt. Doch alles Suchen bleibt vergebens. Auch die Meldung beim deutschen Haustierregister Tasso, bei sämtlichen Tierheimen der Umgebung, bei der Polizei und bei den umliegenden Jägern bleibt ohne Erfolg. Auch die sozialen Netzwerke im Internet bringen keine nennenswerten Spuren. Momos Verschwinden löst bei den Besitzern Ratlosigkeit und tiefe Traurigkeit aus. "Nicht zu wissen, wie es ihm geht, tut weh. Wir vermissen ihn unglaublich", so Alina Weiß. "Er ist unser Familienhund, und wir hoffen sehr, dass er wieder kommen wird." Falls er nicht zurückkehren sollte, hat Momo viel hinterlassen. "Mit seiner großen Freude und Liebe hat er uns gezeigt, was wirklich wichtig im Leben ist", sagt die Hundehalterin. Momos Besitzer bitten nun die BRAWO-Leser um Hilfe. Wer hat seit 21. Januar in der Gegend zwischen Damme, Nennhausen, Liepe und Kotzen einen großen, braunweißen Berner Sennenhund gesehen hat oder etwas über dessen Verbleib berichten kann, melde sich bei Alina Weiß unter 0176/82190494.