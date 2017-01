18-Jähriger gesteht sieben Supermarkt-Überfälle

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Ein 18-Jähriger hat vor Gericht eine Serie von Supermarkt-Überfällen zugegeben. Sieben Geschäfte habe er innerhalb von etwa zwei Monaten ausgeraubt, erklärte der Angeklagte zu Prozessbeginn am Montag am Berliner Landgericht. Die meisten Taten habe er mit seinem älteren Bruder begangen. Dieser sei verschuldet gewesen und habe ihn aufgefordert, sich an den Überfällen zu beteiligen. Laut Ermittlungen wurden bei der Serie mehr als 33 000 Euro erbeutet.