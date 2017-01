artikel-ansicht/dg/0/

Bergisch Gladbach (dpa) Der Kölner Ring hat in der Rangliste der am stärksten befahrenen Autobahnabschnitte Deutschlands den Berliner Stadtring überholt. Das ergab die Straßenverkehrszählung 2015 der Bundesanstalt für Straßenwesen, die am Montag in Bergisch Gladbach veröffentlicht wurde.

