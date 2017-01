Wichtiger Sieg im Abstiegskampf

artikel-ansicht/dg/0/

Glatt mit 3:0 (25:20, 25:21, 25:22) gewannen die SFB-Volleyballerinnen dieses wichtige Rückrundenspiel gegen einen unmittelbaren Konkurrenten im Abstiegskampf der Regionalliga Nordost. Damit wahrten die Brandenburgerinnen alle Optionen, denn die Liga ist in diesem Jahr, ab Platz fünf abwärts, sehr ausgeglichen und im Niveau stärker besetzt. Lediglich die Magdeburger scheinen mit nur sechs Punkten bislang abgeschlagen. Für die weiteren zwei Abstiegsplätze kommen die nächsten sechs Teams in Frage, die nur fünf Punkte auseinanderliegen. Das Restprogramm hat es in sich und da scheint der SFB 94 gute Karten zu haben, denn drei der direkten Konkurrenten sind noch zu Gast in

Für diese Spiele sollten sich die Brandenburgerinnen das nötige Selbstvertrauen erspielt haben. In der ungewohnten Halle am Marienberg sahen die heimischen Fans die beste Saisonleistung der SFB-Frauen gegen einen hochmotivierten Gegner, der mit der Empfehlung eines Auswärtssieges in Braunsbedra vor Optimismus fast platzte.

So gab es im ersten Satz auch zunächst kleine nervöse Unsicherheiten bei den Gastgeberinnen, die die Gäste zu einer leichten Führung nutzten. Aber eine grandios aufspielende Gina Schilke (erneut MVP!) fing sich zuerst. Sie setzte mit klugen und platzierten Angriffen immer wieder die Akzente und riss die ganze Mannschaft dabei mit.

Auf beiden Seiten war zu sehen, dass es um sehr viel ging, so gab es zahlreiche spektakuläre sowie lange Ballwechsel. Die Berlinerinnen zeichneten sich dabei durch bedingungslose Abwehrarbeit aus, warfen sich in alle Angriffe und retteten schier aussichtslose Bälle. Davon ließen sich die SFB-Frauen jedoch nicht beirren, sie suchten konzentriert ihre Chancen. Beleg dafür waren starke Aufschläge, insbesondere von Lina-Marie Mischke und Schilke, aber auch die Tatsache, dass es fast keine Aufschlagfehler gab.

An der Außenlinie agierte zudem Steffen Buchholz in Bestform, vertrat den beim A-Trainer-Lehrgang weilenden Torsten Sykora würdig, und gab der Mannschaft kluge Impulse.

Der Spielverlauf in allen drei Durchgängen ließ kaum Zeit zum Verschnaufen, in jeder Phase blieb es spannend. Die Berlinerinnen steigerten sich ebenfalls von Satz zu Satz, kamen im dritten Abschnitt auch auf gefährliche 22 Punkte, dennoch hatte jeder in der Halle das Gefühl, dass die Brandenburgerinnen auch in brenzligen Situationen souverän blieben. Die Freude über diesen Sieg war groß, aber die Reaktionen der Spielerinnen zeigten, dass allen klar ist, dass es nur ein erster Schritt auf dem Weg zum Klassenerhalt war.

SFB 94: Jody Heidel, Gina Schilke, Vivien Malyska, Anett Engel, Sophie Neuberger, Sabine Zacharias, Lina Marie Mischke, Jule Lehmann, Sarah Jeworski, Kathie Hantscher, Beatrice Kujat.