Kaum Druck nach vorn

Gerade in der ersten Hälfte hatte die Stahl-Abwehr, wie hier Ray Kollewe, viel zu tun. © MZV

Bis auf die ersten zehn Minuten taten sich die Brandenburger schwer und hatten kaum Chancen. Nach zwölf Minuten nutzte Dessaus Christoph Römling eine Unachtsamkeit der Stahl-Abwehr zur Führung. Nach einer halben Stunde trafen die Gäste nur die Querlatte.

Danach versuchten die Brandenburger besser ins Spiel zu kommen, aber viele Aktionen waren zu ungenau. Auch in der 37. Minute sah die FC-Abwehr nicht gut aus und Maximilian Eschner nutzte dies zum 2:0 der Dessauer. Alexander Tarnow hatte kurz vor der Halbzeit (44.) per Kopfball die Chance zum Anschlusstreffer, der Ball ging jedoch am Tor vorbei.

Die Märzke-Elf fand erst im zweiten Abschnitt besser in die faire Begegnung. Viele Aktionen waren jedoch auf dem Kunstrasenplatz an der Massowburg nicht zwingend genug. Nach 75 Minuten verletzte sich Myller Silva ohne Einwirkung des Gegners schwer am Knie und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Mannschaft wünscht gute Genesung.

Am Dienstag (31. Januar/19 Uhr) reist der FC Stahl zum FSV Luckenwalder. Das geplante Testspiel am 1. Februar gegen den Burger BC fällt dafür aus.