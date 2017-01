Offensive bleibt noch Baustelle

artikel-ansicht/dg/0/

Brieselang (MOZ) Beim Testspiel zwischen dem SV Grün-Weiß Brieselang und dem BSC Süd 05 sahen die Zuschauer in der ersten Hälfte eine gute Vorstellung der Mannschaft von Trainer Özkan Gümüs.

In der 15. Minute verzog Maximilian Ladewig nach Rückpass Alexander Eirichs knapp. Nur 60 Sekunden später wurde Eirich mit einem weiten Pass in die Spitze geschickt, er kam jedoch nicht am Brieselanger Torhüter vorbei.

Kurz drauf hatten die Gastgeber ihre erste Möglichkeit, doch beim Schuss von der Strafraumgrenze war Süd-Schlussmann Sven Roggentin auf dem Posten. Richtig gefährlich wurde es dann nur noch auf der Gegenseite. Mark Görisch Volleyversuch in der 26. Minute wurde gerade noch geblockt und kurz vor der Halbzeit zögerte Eirich zu lang, vertändelte die gute Chance.

Nachdem Seitenwechsel verflachte jedoch die Partie. Einziger Höhepunkt war das Brieselander Tor in der 52. Minute. Bei einer Eingabe war die Süd-Defensive nicht im Bilde und der freistehende Christopher Lemke traf zum 1:0. Die Gäste waren zwar gewillt der Partie ein anderes Ende zu geben, doch es zeigte sich wieder einmal, wenn der Top-Angreifer René Görisch fehlt, herrscht Flaute im Süd-Sturm.

Sein Einsatz zum Rückrundenstart scheint sehr fraglich. Er absolviert zwar ein leichtes Lauftraining und ist im Kraftraum, wie auch sein Teamkollege Tom Mauersberger, zu mehr reicht es jedoch nicht.

Positiv zu vermerken war, dass die Abwehr sich stabilisierte, da Marko Görisch zu alter Form zurück gefunden hat. Auch Johannes Brückner, der zur zweiten Hälfte das Tor hütete, bei dem Gegentreffer aber machtlos war, hinterließ einen guten Eindruck. Er ist aber erst ab dem 4. März spielberechtigt.

Ob das geplante Testspiel am 1. Februar gegen den MSV Neuruppin stattfinden kann entscheidet sich aufgrund der Platzverhältnisse recht kurzfristig.