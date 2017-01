Atici ist zweiter BSC-Neuzugang

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MOZ) Der Brandenburger Traditionsverein BSC Süd 05 bastelt weiter an seiner Erfolgsgeschichte und viel Zeit bleibt nicht mehr um den Kader aufzustocken, denn das Transferfenster der Winterwechselperiode schließt an diesem Dienstag. Der Verein holt somit noch kurz vor Schluss zwei neue Spieler, die der Mannschaft in der Rückrunde noch einmal einen Auftrieb geben sollen.

Dabei verfolgen Cheftrainer Özkan Gümüs und Präsident Peter Janeck das Ziel, gute Spieler zu holen und deren Potential zu nutzen. Ihnen soll somit auch die Chance zum Durchbruch gegeben werden, wie es ja schon einigen Spielern in der Vergangenheit gelungen ist. Mit Bartosz Szymanski steht ein Mittelstürmer auf dem Feld. Nun verkündet der Vorstand die nächste personelle Verstärkung durch Kemal Atici. Der 23jährige (1,80m) Mittelfeldspieler, mit deutscher und türkischer Nationalität, spielte in der Vergangenheit in verschiedenen Vereinen in der Türkei und in Deutschland, war aber in der Vorsaison vereinslos und will nun beim BSC Süd 05 wieder durchstarten.

Präsident Janeck ist sehr zuversichtlich und hofft, dass die Mannschaft mit den beiden neuen Spielern gut zusammenfindet und eine gute Rückrunde spielen kann: "Kemal ist ein sehr körperbetont spielender Akteur auf dem Feld und das ist es, was für unsere Mannschaft ein sehr wichtiger Part sein wird. Er hat ja bereits in der Vorbereitung die Gelegenheit gehabt, mit seinem Können zu überzeugen. Das Team muss harmonieren, die Einstellung muss stimmen und die sportliche Perspektive langfristig klar sein. Die Kombination aus Mut auf dem Platz, Kreativität und Spielintelligenz muss dann insgesamt einfach zum Erfolg und somit zum Erreichen des Saisonziels führen."