Der Partnerin mit Mord gedroht

artikel-ansicht/dg/0/

Kyritz (MZV) Eine 40-jährige Kyritzerin ist von ihrer 33-jährigen Lebensgefährtin offenbar mehrfach mit dem Tod bedroht worden. Der 20-jährige Sohn wusste sich nicht mehr zu helfen und ging am Sonnabend zur Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge war die 33Jahre alte Frau in der Nacht zu Sonnabend stark angetrunken nach Hause gekommen. Sie soll dabei mutwillig Krach gemacht haben - so laut, dass die Polizei bereits wegen Ruhestörung alarmiert werden musste. Als die junge Frau dann in den Morgenstunden aufwachte, sei es erneut zum Streit gekommen, bei dem sie mehrfach mit Mord drohte. Selbst als nach dem Hilferuf des Sohnes die Beamten zur Wohnung kamen war 33-Jährige immer noch fuchsteufelswild und beschimpfte ihre Lebensgefährtin aufs Heftigste. Als die Polizisten ihr androhten, sie in die Gewahrsamszelle mitzunehmen, äußerte die 33-Jährige Selbstmordgedanken. Deshalb ist sie jetzt in den Ruppiner Kliniken und wird dort behandelt. In die Wohnung kann sie wegen eines zehntägigen Verweises ohnehin nicht mehr zurück.