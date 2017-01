Zweitwohnsteuer nur während der Sommermonate

artikel-ansicht/dg/0/

Gegen die Steuerbescheide der Verwaltung hatten in der Vergangenheit viele Betroffene Widerspruch eingelegt. Unter anderem begründeten sie das damit, dass sie ihre Unterkünfte nicht ganzjährig nutzen könnten. Eine Anwohnerin hatte bei der letzten Stadtverordnetenversammlung im vergangenen Jahr persönlich ihre Situation geschildert. Demnach sei ihr Zweitwohnsitz nicht winterfest und somit im Herbst und Winter auch nicht nutzbar (RA berichtete). Die Stadtverordneten tragen diesem Umstand mit ihrem Beschluss nun Rechnung. Allerdings bemängelte der CDU-Abgeordnete Hansjörg Schubach, dass die Änderung so viele Jahre rückwirkend in Kraft treten sollte. Der Stadt würden dadurch bedeutend höhere Verluste entstehen. Schubachs Parteikollege Walter Matthesius beantragte daher, die Änderung erst zum Januar dieses Jahres in Kraft treten zu lassen. Die Stadtverordneten folgten diesem Vorschlag mehrheitlich. Udo Rönnefahrt (FDP) erklärte sich für befangen, weil er selbst in einem Widerspruchsverfahren gegen einen Steuerbescheid steckt.

Sein Fraktionsvorsitzender Bert Groche indes plädierte dafür, die Zweitwohnungsteuer komplett abzuschaffen. Er sei immer gegen die Abgabe gewesen, da er sie für ein Relikt aus der alten Bundesrepublik Deutschland hält. Amtsdirektor Danilo Lieske wies darauf hin, dass die Abgabe ihre Berechtigung habe. Wer zeitweise in Lindow lebt, würde über mehrere Monate auch die Strukturen in Lindow nutzen und somit auch Kosten erzeugen.