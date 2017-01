In Frankreich wieder alles offen

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Die politische Landschaft Frankreich wird gerade erheblich durcheinandergewirbelt - was nicht, wie man denken könnte, an den Sozialisten liegt. Das linke Lager zerlegt sich zwar gerade selbst und hat sich mit der Kür Benoît Hamons zum Präsidentschaftskandidaten in die Aussichtslosigkeit manövriert. Das Atemberaubende aber ist die plötzliche Schwäche des François Fillon, die die Präsidentschaftswahlen zum unkalkulierbaren Vabanque-Spiel werden lässt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1548474/

Der Kandidat der bürgerlichen Rechten mit Saubermann-Image ist nämlich in eine sogenannte Job-Affäre verwickelt, bei der es um die angebliche Scheinbeschäftigung seiner Frau auf Staatskosten geht. Sie macht aus einem fast zwangsläufigen Wahlsieger einen Wackelkandidaten in akuter Absturzgefahr. Damit aber geraten die üblichen Rechenspiele durcheinander.

Laut den jüngsten Umfragen ist es so, dass Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National in der ersten Wahlrunde als Siegerin hervorgeht, vor Fillon. Hamon, der Kandidat der Sozialisten hat mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun. Um nun aber Le Pen als Staatspräsidentin zu verhindern, versammelt sich ein Teil der Wähler aller anderen Kandidaten hinter Fillon; zum Teil mit geballter Faust in Tasche, zumindest was die Linke betrifft, aber ohne Alternative, soll die politische Katastrophe verhindert werden.

Im Jahr 2002 hat dies schon einmal funktioniert, als der sozialistischen Kandidat Lionel Jospin im ersten Wahlgang nur den dritten Platz hinter Jean-Marie Le Pen belegte, dem Vater Marines. Im Stichentscheid wechselte dann ein Teil des linken Lagers zu Jacques Chirac, der sich so die Präsidentschaft sichern konnte.

Wenn jetzt aber Fillon ausfallen sollte, haben Bürgerliche wie Linke ein enormes Problem. Der Einzige, der aus dieser Lage einen Weg weisen könnte, ist der als unabhängiger Kandidat antretende ehemalige Wirtschaftsminister François Hollandes, Emmanuel Macron. Ob Macron aber, der mit einem modernistischen, wirtschaftsliberalen Programm antritt, ausreichend Stimmen im bürgerlichen und im linken Lager sammeln kann, ist derzeit die große, offene Frage. Die Umfragen sehen ihn auf Platz drei.

Hinzukommt, dass auch Macron eine Begünstigungsaffäre anhängt; eine solche hat zwar auch Marine Le Pen am Hals, aber deren Anhänger sind - eine rechte Revolution vor Augen - wohl eher schmerzfrei.