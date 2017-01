Zuchtbullen-Diebstahl: Polizei hofft auf Zeugen

artikel-ansicht/dg/0/

Neißemünde (dpa) Nach dem Diebstahl von vier Zuchtbullen aus einer Agrargenossenschaft in Neißemünde (Oder-Spree) setzt die Polizei bei der Aufklärung auf die Beobachtungen möglicher Zeugen. "Die großen Tiere müssen mit einem Laster abtransportiert worden sein", erklärte Polizeisprecher Ingo Heese am Montag. Der Stall liege so abgelegen, dass es Anwohnern aufgefallen sein könnte, falls ein großer Viehtransporter die Zufahrt passiert habe.