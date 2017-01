Kleine Geschenke

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Sie wollen einfach nicht verschwinden auf der Brandenburger Landkarte: die weißen Flecken bei der Breitbandversorgung. Dabei machen es andere Bundesländer vor, von anderen Staaten ganz zu schweigen, in denen WLAN selbst in öffentlichen Verkehrsmitteln längst Standard ist. Die Realität in Brandenburg ist ernüchternd, ganze Landstriche sind von der Onlinewelt abgehängt.