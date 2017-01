Ohne Abschiedsfest in Ruhestand

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Reinhard Schmook schließt heute zum letzten Mal als Schloss-Kastellan die Tür zu seinem Dienstzimmer. Nach 26 Jahren im Schloss geht der 65-Jährige in den Ruhestand. Er bleibt Leiter der Rathenau-Gedenkstätte und ehrenamtlich Leiter des Oderlandmuseums.

Geht in den Ruhestand: Reinhard Schmook (65) richtet in der Walther-Rathenau-Gedenkstätte im Schloss Freienwalde die Rathenau-Büste von Herrmann Hahn aus dem Jahr 1909. Als Kastellan hat er heute seinen letzten Arbeitstag. © MOZ/Steffen Göttmann

"Einerseits bin ich froh, die Hauptverantwortung für das Schloss abzugeben, andererseits hätte ich lieber einen Nachfolger eingearbeitet und ihm die Aufgabe allmählich übergeben", sagte Reinhard Schmook am Montag. Am Vormittag hatte er die Schlüsselgewalt an Mitarbeiter des Liegenschafts- und Bauverwaltungsamtes des Landkreises übergeben.

Wie es mit dem Schloss insgesamt weitergeht, bleibt weiter offen. Die Beletage, die über die Geschichte des Schlosses informierte, steht leer. "Wir haben Leihgaben zurückgegeben oder ins Magazin überführt", erklärte Schmook.

Der Regionalhistoriker zieht sich jedoch nicht gänzlich zurück. Er bleibt ehrenamtlich Leiter des Oderlandmuseums, das er seit 1977 führt und das von der Albert-Heyde-Stiftung betrieben wird sowie Geschäftsführer der Walther-Rathenau-Stift GmbH. Ihre Trägerschaft teilen sich die Walther-Rathenau-Gesellschaft und Landkreis. Gegründet wurde sie 1919 von Rathenau. Nach seinem Tod fiel sie an seine Mutter und dann an seine vier Nichten, die sie dem damaligen Kreis Oberbarnim schenkten. Allerdings unter der Auflage, sie nicht zu verkaufen, sondern sie als Ausdruck preußischer Landbaukunst zu erhalten. Unter dem Druck der Nazis wurde die GmbH aufgelöst, 1991 als gemeinnützige GmbH neu gegründet.

Bis zur Eröffnung der Ausstellung zum 150. Geburtstag von Rathenau wird Schmook mit Martin Sabrow, Leiter des Zentrums für Zeitgeschichte in Potsdam, die Ausstellung über Walther Rathenau neu fassen. "Wir werden Aspekte des Rathenauschen Wirkens, das für uns wichtig scheint, stärker betonen und die Geschichte des Schlosses integrieren", erläuterte Schmook. Schließlich sei das Gebäude von großer Bedeutung für Rathenau gewesen. Er habe dort geschrieben und gemalt.

Die Gedenkstätte konzentriert sich aber auf die obere Etage des Schlosses, das Erdgeschoss bleibt für Besucher geschlossen. Für die Erneuerung der Ausstellung wird Schmook stundenweise im Schloss sein.

Führungen seien noch für Rathenau-Gedenkstätte möglich, nicht aber für das ganze Schloss. Sein Dienstzimmer im Gärtnerhaus werde er weiter nutzen, erklärte der Museumsleiter. Denn in dem Gebäude befindet sich das Rathenau-Archiv und die dazugehörige Bibliothek, die Schmook vorerst weiter betreut.

Ansonsten wird er jedoch hauptsächlich sein Büro im Oderlandmuseum nutzen. Für Veranstaltungen der Stift GmbH stehe das Teehäuschen zur Verfügung. Mit der Einstellung des Museumsbetriebs Ende 2016 wurden die Mitarbeiter des Schlosses gekündigt oder bekamen andere Arbeitsplätze in der Kreisverwaltung. Schmooks engster Mitarbeiter Karl Friedrich Hinkelmann arbeitet jetzt im Kreisarchiv in Seelow. Für die Vorbereitung der Ausstellung stehe er ihm tageweise zur Verfügung, freute sich der Museumsleiter.

Dass er nicht mehr der Kastellan und Ansprechpartner für alle Fragen zum Schloss Freienwalde ist, mache ihm nicht so viel aus. "Ich muss lernen loszulassen. Mir war immer klar, dass der Tag irgendwann kommen wird", ergänzte Schmook. Dagegen belaste ihn die Ungewissheit, was mit dem Schloss passiert. Denn ohne neues Regime werde es dem Vandalismus und dem Verfall preisgegeben.

Das Ende seiner beruflichen Laufbahn gestaltet Schmook in aller Ruhe. Eine Abschiedsfeier gibt er nicht und auch eine Einladung nach Seelow liege ihm nicht vor. Gefeiert hatte er seinen 65. Geburtstag am 1. September vergangenen Jahres. Die Stadt Bad Freienwalde würdigte ihn mit einer Eintragung ins goldene Buch. Sein oberster Dienstherr, Landrat Gernot Schmidt (SPD), gratulierte ihm persönlich.