Kitas decken Nachfrage ausreichend ab

Wriezen/Lüdersdorf (MOZ) Die Zahl der Flüchtlinge in Wriezen hat keine prägnante Auswirkung auf die Auslastung in den städtischen Kitas. Darüber informierte Bürgermeister Uwe Siebert (parteilos) während der jüngsten Stadtverordnetenversammlung am vergangenen Donnerstag. Eine entsprechende Anfrage hatte FDP-Fraktionschef Werner Selle gestellt.

Die Zahl der Kinder aus Flüchtlingsfamilien im Stadtgebiet ist überschaubar. In der AWO-Kita "Marie Juchacz" wurden im vergangenen Jahr zwei Kinder aus dem Wohnverband des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) in Lüdersdorf aufgenommen, teilte Kita-Leiter Peter Küster mit. Die DRK-Kita "Freundschaft" betreut ebenso zwei Kinder aus Flüchtlingsfamilien, so Kita-Leiterin Sabine Heymann. "Die Kinder sind seit November vergangenen Jahres bei uns", fügte sie hinzu. In der Lüdersdorfer AWO-Kita "Pusteblume" sind derzeit keine Platzkapazitäten für neue Kinder, egal ob aus deutschen oder Flüchtlingsfamilien, teilte Leiterin Kathrin Müller mit. "Vielleicht ändert sich das, wenn die neue Kita fertig gebaut ist." Die vier Kinder werden vom Betreiber des Wohnverbundes täglich von Lüdersdorf in die zwei Einrichtungen nach Wriezen gebracht.

Alle städtischen Einrichtungen, Kitas sowie Schulen, haben eine Aufnahmereserve, so der Bürgermeister. "Diese trifft für alle Bewohner Wriezens zu." Im Kita-Bereich sei die Nachbesetzung von Plätzen gut gelungen, so Siebert. Unbefriedigender sei indes die Situation in der fünften Klasse der städtischen Grundschule. Dort sei die Nachfrage durch Bürger, die nach Wriezen gezogen sind, oder auch aus umliegenden Gemeinden sind, hoch.

"Das ist eine Frage, die mit dem Schulamt zu regeln ist", sagte Siebert. Die Stadt setzt sich dafür ein, dass alle "Bürger dieser Stadt einen entsprechenden Platz bekommen", versprach das Stadtoberhaupt. "Wir wollen die Verantwortung wahrnehmen." Räumliche Kapazitäten gebe es in den Gebäuden der Salvador-Allende-Schule in der Garten- und Krausenstraße ausreichend.