Fahrer stirbt am Unfallort

artikel-ansicht/dg/0/

Chorin (MOZ) Bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Eberswalde und Angermünde ist am Montagvormittag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann war laut Polizei gegen 11 Uhr mit seinem VW Passat zwischen Serwest und Chorin aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen prallte gegen mehrere Bäume und kam in der Böschung zum Stehen. Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Oderberger Feuerwehr und Polizei sicherten den Ort des Geschehens weiträumig. Autofahrer, die auf der Angermünder Chaussee unterwegs waren, mussten lange ausharren, bis der Verkehr auf der Strecke wieder freigegeben werden konnte. Viele entschieden sich umzukehren. Die Bergung des Toten erwies sich als kompliziert. Die Front des dunkelblauen Wagens war komplett zerstört. Die Rettungskräfte benötigten Stunden, um ihn aus dem Wagen zu befreien. Der Verkehr staute sich zeitweise bis zum Bahnübergang in der Nähe des Bahnhofs Chorin. Wenige Hundert Meter von dort Richtung Angermünde hatte sich der Unfall ereignet. Die Polizei stellte das Auto später für weitere Untersuchungen sicher.