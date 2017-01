Drei Kilometer großen Sperrkreis ausgewiesen

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Zum Schutz vor einer Ausbreitung des in Neuhardenberg festgestellten Geflügelpesterregers hat der Landkreis einen drei Kilometer breiten Sperrkreis ausgewiesen. Die entsprechenden Schilder wurden am Montag angebracht. Er reicht rings um die betroffenen Ställe in Neuhardenberg, von Quappendorf bis Trebnitz. In der Allgemeinverfügung, die auf Seite 17 dieser Ausgabe veröffentlich wird und die ab Mittwoch gültig ist, haben die Tierhalter strenge Auflagen zu erfüllen. Nicht nur Geflügel und Federwild müssen demnach in geschlossenen Ställen und Schutzeinrichtungen gehalten werden, sondern auch Säugetiere. Hunde sind anzuleinen und Katzen einzusperren. Auch die Jagd ist generell verboten.