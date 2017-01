Erste Hilfe gegen Schlaglöcher

artikel-ansicht/dg/0/

"Das Problem ist gar nicht mal der Schnee oder die Kälte", betont Michael Reichl, Fachbereichsleiter Bauen und Liegenschaftsverwaltung. "Viel schlimmer ist dieser stete Wechsel von Frost und Tauwetter. Die Feuchtigkeit ist Gift für geschädigte Straßen." Durch vorhandene Ritzen dringt Feuchtigkeit ein. Und bei Minusgraden sprengt das gefrorene Wasser in bereits entstandenen Rissen schlicht den Asphalt. Je häufiger sich das wiederholt, desto größer werden die Schäden.

Deshalb wartet die Stadt auch nicht bis zum Frühjahr, sondern lässt schon jetzt Erste Hilfe leisten - durch die Stadtwirtschaft. Michael Reichl zufolge gibt es dort Straßenläufer, die den Zustand der Straßen regelmäßig kontrollieren und Bericht erstatten. "Die Löcher werden dann schnellstmöglich verschlossen, um die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können", betont der Fachbereichsleiter. Da müsse auch nicht jeder Vorgang von der Stadt beauftragt werden. Die Stadtwirtschaft habe vielmehr einen Dauerauftrag und stattet dem Rathaus regelmäßig Bericht ab. In diesem Jahr wurde bereits etwa eine Tonne sogenanntes Kaltmischgut auf den Straßen der Stadt verteilt. Im frostigen Winter von 2013 waren es bis Ende April 5,7 Tonnen, weiß Michael Reichl.

Christian Robert und Ronny Bölke von der Stadtwirtschaft waren am Montag wieder im Einsatz und haben einige der 25-Kilogramm-Eimer mit Fertigmischgut leer gemacht - auch in der Werksiedlung sind Schäden zu verzeichnen. Mit einem Bunsenbrenner wird der Krater zunächst einmal getrocknet, Wasser- und Eisreste wären nämlich nicht vorteilhaft für die Haltbarkeit des mit Bindemittel durchmischten Edelsplitts. Dann verteilt Ronny Bölke das Mischgut und anschließend wird dieses von seinem Kollegen festgestampft. Doch die Schäden in der Werksiedlung sind vergleichsweise gering zu denen, die Robert und Bölke von der Cottbuser Straße und der Straße der Republik in Eisenhüttenstadt kennen. Dort gingen die Reparaturarbeiten vor zirka zwei Wochen los. Doch das alles ist natürlich nur eine Zwischenlösung.

"Im Frühjahr werden die Straßen dann richtig repariert", versichert Michael Reichl. Man brauche aber dafür mindestens fünf Grad Celsius - und zwar durchgängig und nicht nur tagsüber. Wenn jemand zuvor Hinweise auf besonders große Schäden in den Straßen habe, könne er gern im Rathaus Bescheid geben, sagt er.

Unklar ist häufig, wer für Schäden aufkommt, die durch Schlaglöcher am Fahrzeug verursacht wurden: Mal ist es nur ein platter Reifen, mal eine kaputte Achsaufhängung. Hin und wieder landen solche Fälle sogar vor Gericht. "Denn der Verkehrssicherungspflicht der Kommunen und Länder steht die Pflicht jedes einzelnen Fahrers gegenüber, die Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen anzupassen", teilt der Tüv Nord mit. Von dort heißt es aber auch: Sowohl die Schäden am Fahrzeug als auch die im Asphalt sollten mit Fotos dokumentiert werden. Und auch die Polizei sei einzubeziehen. Deren Protokoll, die Fotos und der Kostenvoranschlag der Werkstatt könnten dann beim Vrsicherungspflichtigen eingereicht werden.