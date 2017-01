Zepter ist weitergewandert

artikel-ansicht/dg/0/

Der Partnerschaftskreis Delmenhorst in Eberswalde hatte zur 21.Kohl- und Pinkelparty geladen und mehr als 130 Gäste fanden den Weg an die Schwärze. Die Moderation des Abends übernahm die stellvertretende Partnerschaftskreisvorsitzende Ines Hippeli, denn die Vorsitzende Birgit Hellenbach konnte aufgrund einer Erkrankung leider nicht mit anwesend sein.

Helga Woite und Klaus Kieselbach heißen die frisch gekürten Regenten. Sie lösten Heidi Busse und Hansi Spode ab, die das Zepter zuletzt innehatten. "Das war ein erhebendes Gefühl", beschrieb der scheidende Kohlkönig das zurückliegende Jahr. Köpfe seien während seiner Herrschaft zwar nicht gerollt, dennoch habe er das Amt mit Würde ausgefüllt.

Die neue Königin Helga Woite zeigte sich überrascht und erfreut über die unverhoffte Ehre.

Bevor dann der Tanz eröffnet wurde, sangen alle, einem guten Brauch folgend, gemeinsam das Kohl- und Pinkellied nach der Melodie des alten deutschen Volksliedes "Am Brunnen vor dem Tore".

Unter den Besuchern waren viele Stammgäste zu entdecken. So wie Gerd Weidmann und seine Frau Cordula aus Finow, die sich prächtig amüsierten.

Gildemeister Gerd Siemers aus Delmenhorst hatte die Kohlparty nach 1990 in seinem Heimatort begründet. Der Eberswalder Partnerschaftskreis etablierte das im Norddeutschen und besonders im Raum Bremen beliebte Brauchtum des Kohl- und Pinkelessens in der Folge auch in der Waldstadt. Der Startschuss fiel am 18. Januar 1997. Die Veranstaltung, die bis heute, wenn auch meist ältere, aber trotzdem ungebrochen viele Anhänger findet, hat seither Erfolgsgeschichte geschrieben. Unter anderem gehört dazu die jährliche Neuwahl eines Kohlkönigspaares.

Gegenseitige Besuche festigten über die Zeit die Städtepartnerschaft zwischen Eberswalde und Delmenhorst. So fährt auch in diesem Jahr wieder eine Delegation in die Partnerstadt. "Die Reise ist für Ende Mai geplant", so Ines Hippeli.

Bevor es jedoch ins Warme ging, begaben sich die Kohl- und Pinkelfreunde auf die gewohnte Wanderung in den Forstbotanischen Garten. Das Wetter zeigte sich sehr entgegenkommend, denn es war zwar kalt, aber trocken.

Traditionell wurde der Tross musikalisch von Kurt Bradtke auf dem Akkordeon begleitet. Sein Instrument zog der Hobbymusiker auf einem Bollerwagen hinter sich her und griff an jeder der zahlreichen Stationen herzhaft in die Tasten. Es wurden Schmalzstullen, Glühwein und Tee gereicht.

Dem "Haus Schwärzetal" gebühre einmal mehr ein Lob für die hervorragende Küche, sagte DJ Jogi, der mit vielen bekannten Hits durch den Abend führte. Dass dies einen kräftigen Beifall verdiene, musste er nicht extra betonen, denn der Applaus setzte wie von selbst ein.

Ines Hippeli gab sich mit der Resonanz sowie dem Verlauf der Party sehr zufrieden. Lediglich eine Aufwartung von Vertretern der Stadt Eberswalde hätte sie sich gewünscht.