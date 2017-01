Erweiterung samt Reserve für mehr

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Der Wohnimmobilien-Entwickler Bonava aus Fürstenwalde will weiter expandieren. Im Zuge der Erweiterung der Unternehmenszentrale am Bahnhof sollen mittelfristig bis zu 200 neue Arbeitsplätze entstehen. Auch für ein großes Bauvorhaben in seiner Heimatstadt interessiert sich das Unternehmen.

Dass das Unternehmen ein halbes Jahr nach seiner Umbenennung von NCC in Bonava bei Umsatz und Ergebnis für das Jahr 2016 jeweils ein Plus von mehr als elf Prozent vermelden kann, liegt nicht nur am Geschehen in Fürstenwalde. Die Tochter eines schwedischen Konzerns entwickelt und verkauft Wohnimmobilien vor allem in Ballungsräumen - in Berlin und Hamburg, aber auch in Köln und Düsseldorf, in Frankfurt/Main und Stuttgart.

Deutliche Zeichen des Wachstums gibt es aber auch an der Deutschland-Zentrale Am Nordstern in Fürstenwalde, wo gut 300 von insgesamt 850 Bonava-Mitarbeitern ihren Arbeitsplatz haben. Nur wenige Jahre nach dem Umzug vom Büroturm am Bahnhof an die neue Anschrift schräg gegenüber der Bahngleise wird dort schon wieder erweitert - und das umfangreicher als zunächst geplant. Der im Entstehen befindliche Anbau wird statt wie zunächst vorgesehen mit drei nun mit fünf Stockwerken errichtet. "Die ersten drei Etagen werden voll ausgebaut, die vierte und fünfte lassen wir zunächst im Rohbau, als Reserve für die Zukunft", sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung, Nils Olov Boback.

Derzeit läuft der Innenausbau, im Juni, so der Zeitplan, sollen die sofort benötigten Räumlichkeiten bezugsfertig sein. Bis zum Jahr 2020 will Bonava in Fürstenwalde knapp 200 neue Stellen schaffen. Benötigt werden Bauleiter, Architekten und Kalkulatoren, aber auch Poliere und Bauarbeiter.

In der Region baut Bonava zurzeit im Karl-Marx-Damm in Bad Saarow Eigentumswohnungen und Doppelhäuser, die meisten davon sind nach Unternehmensangaben bereits verkauft. "Es ist und wichtig, dass wir auch hier präsent sind und vor unserer Haustür Flagge zeigen", sagt Boback. Eine Flagge im Bonava-Grün, der neuen Unternehmensfarbe, könnte bald auch in einem neuen Baugebiet in Fürstenwalde wehen. Wie Boback sagt, wird sich das Unternehmen bewerben auf eine Ausschreibung der städtischen Immobiliengesellschaft GIP. Es geht um eine gut 35000 Quadratmeter große ehemalige Industriefläche an der Uferstraße, die dank ihrer Nähe zur Spree als attraktiver Standort gilt.

Dennoch ist den Verantwortlichen bewusst, dass das Unternehmen auf Baustellen in der Region nicht flächendeckend präsent ist. Um den neuen Firmennamen zu "implementieren" und als Zeichen der Unterstützung für die Menschen am Firmensitz, wie Boback sagt, tritt Bonava nun als Hauptsponsor des Fußball-Regionalligisten FSV Union Fürstenwalde auf. Unter anderem erhielt das Stadion in diesem Zusammenhang den Namen Bonava-Arena.

Positive Effekte erhoffen sich die Verantwortlichen eines Tages auch von der Eröffnung des BER in Schönefeld. "Dann werden unsere Wege zum Flughafen deutlich kürzer als jetzt nach Tegel", sagt Geschäftsführer Andreas Fohrenkamm. Von Bedeutung sei dies für Geschäftsreisen des eigenen Personals. "Wir haben an jedem unserer Standorte, auch in den Ballungsräumen in West- und Süddeutschland, 30 bis 40 Mitarbeiter. Da gibt es einen regen Verkehr in die Zentrale", erläutert er. Hinzu kämen Reisen in die Konzernzentrale nach Stockholm.