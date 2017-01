Wieselflink die Wände hoch

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Hoch hinaus wollten die Kinder und Jugendlichen, die sich am Montag in der Kletterhalle des Internationalen Bundes am Südring austobten. Am ersten Tag der Winterferien war dieses Angebot öffentlich zugänglich, üblicherweise muss man sich dafür vorab anmelden.

Ausgerüstet mit einem Komplettgurt, der sich von den Schultern über die Brust bis zu den Hüften schlingt, und einem Sturzhelm steht Lilly Pirke am Fuße der 6,30 Meter hohen Kletterwand. "Ich hab ein bisschen Höhenangst", sagt die Elfjährige leise. "Angst brauchst du nicht zu haben, aber Respekt ist in Ordnung", sagt Nils Krausemann, während er Lilly mit Seil und Karabiner absichert.

Nils Krausemann ist Erlebnispädagoge und Hochseilgartentrainer beim Internationalen Bund (IB). Üblicherweise finden auf dem Gelände am Südring erlebnispädagogische Aktionen für Gruppen nach vorheriger Anmeldung statt. Am Montag ist die Kletterhalle öffentlich zugänglich. "Das ist unser Angebot für die Winterferien", sagt Nils Krausemann. Er und sein Kollege Uwe Drusst kommen schon am Vormittag mächtig ins Schwitzen, so groß ist die Nachfrage.

Vanessa Schultke vom Jugendclub Chillerstreet ist mit sechs Kindern und Jugendlichen gekommen. "Die Vorfreude ist groß", sagt die Sozialpädagogin. Sebastian Lorenz beobachtet stolz, wie seine beiden Jungs Pierre (7) und Ole (6) wieselflink die Wand hochklettern. "Der Kleine war erst ein bisschen skeptisch, wollte dann aber nicht hinter seinem großen Bruder zurückbleiben", sagt der Frankfurter. Für ihn und seine Söhne ist dieser Vormittag ein kleiner Höhepunkt in den Winterferien.

Die elfjährige Lilly hat inzwischen gut die Hälfte der Höhenwand erklommen. "Drück dich mit dem Fuß ab. Du machst das super", feuert Nils Krausemann sie an. Seine Tipps für Anfänger: Mit dem Körper immer dicht an der Wand bleiben und viel aus den Beinen heraus arbeiten, um die Arme zu entlasten. Außerdem sollten Steiger und Sicherer immer miteinander kommunizieren. Lilly hat es derweil geschafft: Sie lässt das Glöckchen, das in 6,30 Meter Höhe angebracht ist, erklingen. Das Runterkommen geht wesentlich schneller. Dafür muss Lilly beide Füße gegen die Wand stemmen und wird dann abgeseilt. Geschafft! "Es hat viel Spaß gemacht", sagt sie, als sie wieder festen Boden unter den Füßen hat, "aber anstrengend war es auch." Ihre Arme zittern, aber die Höhenangst ist vergessen.

Kindern falle das Klettern oft leichter, sagt Nils Krausemann, aber prinzipiell könne jeder Erwachsene, der sich fit fühlt, es einmal ausprobieren. Insgesamt gibt es in der Halle sechs Bahnen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Bei einer muss sogar ein kleiner Überhang überwunden werden. Zudem gibt es einen Bereich zum Bouldern: Dabei wird an niedrigen Felsen in Absprunghöhe geklettert. Ganz ohne Sicherungsseil, dafür mit einer dicken Matte am Boden.

Das nächste offene Klettern ist in den Osterferien geplant, der Termin wird noch bekanntgegeben. In den Sommerferien laden Nils Krausemann und seine Kollegen zur Kletterwoche im Kleistpark ein. Dort wird vom 31. Juli bis 4. August ein temporärer Hochseilgarten aufgebaut.

Informationen zu den erlebnispädagogischen Angeboten des IB gibt es telefonisch unter 0335 66592080 sowie 0173 9205015 oder per Mail an Nils.Krausemann@internationaler-bund.de