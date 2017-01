Flaschen-Angriff auf junge Syrer

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Am Wochenende haben in Schwedt Unbekanntezwei Geflüchtete angegriffen. Am späten Sonnabendabend waren die zwei jungen, syrischen Asylbewerber mit Fahrrädern in der Innenstadt unterwegs gewesen. Nach bisherigen Erkenntnissen trafen sie gegen 22.30 Uhr im Bereich des Freizeitbades Aquarium auf drei Männer, die gegen ihre Räder traten und die 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen an der Weiterfahrt hinderten. Es kam zu einer Auseinandersetzung. Einer der jungen Syrer ist am Kopf verletzt worden, als er von einem Angreifer mit einer Flasche geschlagen wurde. Die Wunde musste ärztlich versorgt werden. Die Täter entkamen unerkannt.